«Это их территория». Только Украина будет решать, стоит ли ей идти на территориальные уступки России — Байден 3 июня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден сказал, что только Украина будет решать, стоит ли ей идти на территориальные уступки России. Об этом сообщает CNN.

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«Я с самого начала говорил — и не все со мной согласились — ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны и чего не должны делать», — сказал Байден.

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Байден добавил, что похоже, что в какой-то момент между двумя странами потребуется урегулирование. Он заявил, что тем временем Соединенные Штаты продолжат давать украинцам возможность защитить себя.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина будет вести боевые действия пока российские войска не покинут все ее территории, включая временно оккупированные Крым и Донбасс.

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