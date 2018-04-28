Автомобиль сбил двух человек у мечети в Бирмингеме

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Полиция разыскивает водителя, который скрылся с места происшествия
Фото: SnapperSK via Twitter

Полиция разыскивает водителя, который скрылся с места происшествия

Полиция Великобритании начала расследование после того, как водитель сбил двух человек возле мечети в городе Бирмингем, сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно информации, инцидент произошел в пятницу вечером, 27 апреля, в районе Астон у мечети Шах Джалал. Водитель автомобиля серебряного цвета сбил двух 20-летних мужчин, которые вышли из мечети, и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"Следствие находится на ранней стадии, и мы все еще пытаемся установить, что именно произошло... На данном этапе мы исключаем и не утверждаем, что это может быть связано с терроризмом, но мы подходим к делу непредвзято пока мы не продвинемся в расследовании", - прокомментировал инцидент инспектор отдела уголовных расследований Грег Эванс.

В настоящий момент ведутся поиски водителя.

Напомним, 16 апреля, в Манчестере в Великобритании в результате наезда автомобиля в толпу людей пострадали шесть человек.

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