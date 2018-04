Автомобиль сбил двух человек у мечети в Бирмингеме

Полиция Великобритании начала расследование после того, как водитель сбил двух человек возле мечети в городе Бирмингем, сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно информации, инцидент произошел в пятницу вечером, 27 апреля, в районе Астон у мечети Шах Джалал. Водитель автомобиля серебряного цвета сбил двух 20-летних мужчин, которые вышли из мечети, и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"Следствие находится на ранней стадии, и мы все еще пытаемся установить, что именно произошло... На данном этапе мы исключаем и не утверждаем, что это может быть связано с терроризмом, но мы подходим к делу непредвзято пока мы не продвинемся в расследовании", - прокомментировал инцидент инспектор отдела уголовных расследований Грег Эванс.

В настоящий момент ведутся поиски водителя.

Pictures from the #ShahJalalMosque #EttingtonRoad #Aston #Birmingham were car ploughed into two men 27/4/18. #Forensics examine a silver #Volkswagen Taxi. Blue Police tent covers car. All Rights Reserved #snappersk Prior to use or publication permission must be sort by email. pic.twitter.com/zcK6i0XM0j