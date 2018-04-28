Автомобиль сбил двух человек у мечети в Бирмингеме

Полиция Великобритании начала расследование после того, как водитель сбил двух человек возле мечети в городе Бирмингем, сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно информации, инцидент произошел в пятницу вечером, 27 апреля, в районе Астон у мечети Шах Джалал. Водитель автомобиля серебряного цвета сбил двух 20-летних мужчин, которые вышли из мечети, и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
"Следствие находится на ранней стадии, и мы все еще пытаемся установить, что именно произошло... На данном этапе мы исключаем и не утверждаем, что это может быть связано с терроризмом, но мы подходим к делу непредвзято пока мы не продвинемся в расследовании", - прокомментировал инцидент инспектор отдела уголовных расследований Грег Эванс.
В настоящий момент ведутся поиски водителя.
Pictures from the #ShahJalalMosque #EttingtonRoad #Aston #Birmingham were car ploughed into two men 27/4/18. #Forensics examine a silver #Volkswagen Taxi. Blue Police tent covers car. All Rights Reserved #snappersk Prior to use or publication permission must be sort by email. pic.twitter.com/zcK6i0XM0j— SnapperSK (@snappersk) 27 апреля 2018 г.
Напомним, 16 апреля, в Манчестере в Великобритании в результате наезда автомобиля в толпу людей пострадали шесть человек.
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