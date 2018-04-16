В Манчестере автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

В понедельник, 16 апреля, в Манчестере в Великобритании в результате наезда автомобиля в толпу людей пострадали шесть человек.
Как передает Manchester Evening News, инцидент произошел возле торгового центра Harpurhey на севере города.
Медики сообщили, что четверо получили незначительные травмы, еще у двоих - травмы ноги. Их личности и степень тяжести ранения пока неизвестны.
Полиция утверждает, что инцидент не связан с терроризмом.
Video: Scene of the situation in Harpurhey, Manchester, UK - Periscope/@Helenj83MEN https://t.co/fmg58oy4Ln— NewsHub (@NewsHubNow) 16 апреля 2018 г.
Напомним, что в Германии в городе Мюнстер фургон въехал в пешеходов. По информации полиции, около 30 человек травмированы.
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