В Манчестере автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Автомобиль врезался в толпу людей в Манчестере

В понедельник, 16 апреля, в Манчестере в Великобритании в результате наезда автомобиля в толпу людей пострадали шесть человек.

Как передает Manchester Evening News, инцидент произошел возле торгового центра Harpurhey на севере города.

Медики сообщили, что четверо получили незначительные травмы, еще у двоих - травмы ноги. Их личности и степень тяжести ранения пока неизвестны.

Полиция утверждает, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, что в Германии в городе Мюнстер фургон въехал в пешеходов. По информации полиции, около 30 человек травмированы.