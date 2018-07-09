Австрия ввела временный пограничный контроль

Введенный режим будет действовать до 13 июля

В ночь на 9 июля Австрия ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах.

В частности, это коснулось участка автобана между германским Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль, сообщает DW.

Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек.

Введенный режим будет действовать до 13 июля. Официально власти страны объясняют его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке.

Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти.

"Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов", - указывают в полиции.