В ЕС договорились разместить 10 тыс. пограничников на внешних границах

К 2020 году на внешних границах Европейского Союза будет размещено 10 тыс. пограничников, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это важное решение Европейского совета, так как вначале предусматривалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива - 2020 год. В этой трудной ситуации Союзу было необходимо принимать конкретные решения", - цитирует его заявление Интерфакс-Украина.

По словам Юнкера, мандат пограничников ЕС должен быть расширен, в первую очередь, за счет полномочий действовать в третьих странах. "Они должны это делать исключительно с разрешения этих третьих стран", - уточнил он.

Глава Еврокомиссии добавил, что условия согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах по приему мигрантов, создание которых предусматривается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возврата к неоколониалистскому поведению".

Напомним, что на саммите ЕС поддержали позицию Германии, что Евросоюз будет договариваться со странами Африки о сделках по миграции, аналогичные договору с Турцией о принятии беженцев.

В Египте сразу же исключили возможность создания таких центров для приема беженцев.

В последний месяц проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев.