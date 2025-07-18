Запись диалога между двумя пилотами самолета авиакомпании Air India, разбившегося в июне в Индии, подтверждает мнение о том, что капитан перекрыл подачу топлива в двигатели самолета . Об этом в пятницу, 18 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает Reuters, первый пилот управлял самолетом Boeing 787 и спросил у капитана, почему тот перевел топливные переключатели в положение, которое прекратило подачу топлива к двигателям, а также попросил его возобновить подачу топлива.

Реклама

Собеседник Reuters добавил, что эта информация указана в оценке США, которая не внесена в официальный документ. Также нет видеозаписи из кабины пилотов, которая бы точно показала, кто из них нажимал на переключатели, но, согласно предварительной оценке, есть много доказательств, указывающих на капитана.

Индийское Бюро по расследованию авиационных происшествий, которое ведет расследование авиакатастрофы, заявило в 17 июля, что «определенные международные СМИ неоднократно пытаются сделать выводы на основе выборочных и непроверенных сообщений». Там добавили, что расследование продолжается, и пока слишком рано делать окончательные выводы.

Агентство уточняет, что большинство авиакатастроф вызваны несколькими факторами, и согласно международным правилам, окончательный отчет ожидается в течение года после аварии.

12 июля сообщалось, что перед падением самолета Air India в июне в кабине пилотов возникла внештатная ситуация: переключатели подачи топлива были выключены, из-за чего двигатели остались без топлива.

Согласно предварительным выводам властей Индии, самолет сразу же начал терять тягу и снижаться, а пилоты говорили об отключении тумблера подачи топлива в двигатели. Расследование авиакатастрофы сосредоточили на действиях экипажа.

Авиакатастрофа самолета Air India

12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад вскоре после взлета разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, который летел в Лондон.

Самолет врезался в общежитие медицинского колледжа.

Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 на земле.

Единственным выжившим после катастрофы стал 40-летний британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Ремеш, который занимал место 11А возле аварийного выхода.

Как 15 июня сообщило издание India today, пилот сообщил диспетчерам о серьезных проблемах с тягой двигателей — его последние слова были: «тяга не достигнута», «падение», «Mayday».