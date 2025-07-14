В британском аэропорту разбился частный самолет — погибли четыре человека

В британском аэропорту Саутенд разбился самолет (Фото: via REUTERS)

В воскресенье, 13 июля, на территории британского аэропорта Саутенд произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает Sky News.

Полиция графства Эссекс призвала очевидцев и людей, которые имеют видеозаписи инцидента, предоставить любую информацию следствию.

Авиакомпания Zeusch Aviation, базирующаяся в нидерландском Лелистаде, подтвердила, что ее самолет с бортовым номером SUZ1 потерпел крушение в Саутенде. Перевозчик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Согласно предварительным данным, речь идет о самолете Beech B200 Super King Air, который выполнял рейс в Нидерланды. По данным сервиса Flightradar, он взлетел в 15:48 и направлялся в город Лелистад.

Очевидцы рассказали, что экипаж помахал семьям, которые наблюдали за взлетом, после чего самолет упал буквально через несколько секунд после старта. Один из свидетелей, который находился в аэропорту с женой и детьми, рассказал, что все произошло мгновенно.

В связи с трагедией руководство аэропорта объявило о временном закрытии аэропорта. Пассажирам, которые должны были вылетать в понедельник, рекомендуют обращаться в авиакомпании для уточнения информации о своих рейсах.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Авиакатастрофа Великобритания Крушение самолета

