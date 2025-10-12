В Калифорнии вертолет упал в многолюдном прибрежном районе, пострадали пять человек

В Калифорнии упал вертолет, пострадали пять человек (Фото: Tim Robinson/via REUTERS)

В южной Калифорнии на пляже Хантингтон-Бич 11 октября потерпел крушение вертолет Bell 220SP. Он упал на пальму в одной из самых людных частей города.

Об этом сообщает The Guardian.

Вертолет, пролетавший над популярным пляжем, внезапно начал выходить из-под контроля пилотов, в конце концов потеряв высоту и врезавшись в деревья на глазах у посетителей пляжа.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как самолет начинает беспорядочно кружить над пляжем Хантингтон, а затем падает и застревает между пальмами и лестницей возле шоссе.

Пожарная служба Хантингтон-Бич сообщила, что пятерых человек, включая двоих находившихся в вертолете, доставили в больницу и «безопасно извлекли из-под обломков» после аварии.

Три человека получили ранения на улице. Детали относительно их травм пока неизвестны. Причина аварии пока не была обнародована.

В ведомстве заявили, что вертолет был задействован в ежегодном благотворительном мероприятии Автомобили и вертолеты, которое проходило 12 октября.