Авария в метро Рима: пострадали 24 российских болельщика

В результате аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме пострадали 24 российских болельщика, сообщает ANSA.
По информации агентства, всех госпитализировали в местные больницы с травмами различной степени тяжести. Большинство из пострадавших получили травмы ног.
В то же время в посольстве РФ заявили, что пострадали около 30 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое.
Как рассказал ТАСС один из очевидцев инцидента, одному из пострадавших зажало ногу, в результате он лишился конечности.
Напомним, что 23 октября в Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.
По предварительным данным, авария эскалатора, вероятно, произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.
CSKA Moscow fans hurt on way to Champions League tie with Roma at Stadio Olimpico as escalator gives way at Repubblica station https://t.co/F4rY17m7TI pic.twitter.com/LYbdpmwBNP— MailOnline Sport (@MailSport) 23 октября 2018 г.
Roma linea A Repubblica primi feriti in uscita! pic.twitter.com/7UYvXdga2x— antonino la barbera (@beagle2012) 23 октября 2018 г.
???? Источник: Перед матчем #РомаЦСКА в метро сломался эскалатор, есть серьезно пострадавшиеhttps://t.co/P2jlSr1tq3 pic.twitter.com/wM466GXYx3— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 23 октября 2018 г.
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