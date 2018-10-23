23 октября 2018, вторник

Авария в метро Рима: пострадали 24 российских болельщика

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Из-за аварии пострадали почти три десятка россиян
Фото: KramponluPisago via Twitter

Из-за аварии пострадали почти три десятка россиян

В результате аварии эскалатора на станции метро Repubblica  в Риме пострадали 24 российских болельщика, сообщает ANSA.

По информации агентства, всех госпитализировали в местные больницы с травмами различной степени тяжести. Большинство из пострадавших получили травмы ног.

В то же время в посольстве РФ заявили, что пострадали около 30 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое.

Как рассказал ТАСС один из очевидцев инцидента, одному из пострадавших зажало ногу, в результате он лишился конечности.

Напомним, что 23 октября в Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА. 

По предварительным данным, авария эскалатора, вероятно, произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

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