23 октября 2018, вторник

В Риме в метро обрушился эскалатор: пострадали футбольные фанаты из РФ

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В Риме при обрушении эскалатора пострадали россияне

В Риме при обрушении эскалатора пострадали россияне

Во вторник, 23 октября, в Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, когда по нему спускались российские футбольные болельщики.

Как сообщает ANSA, некоторые из пассажиров оказались зажаты механизмом вышедшего из строя эскалатора.

По данным агентства, в аварии на станции метро пострадали 20 человек, из которых большинство - болельщики московской футбольной команды ЦСКА. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как средней тяжести, еще 11 получили легкие телесные повреждения.

Агентство отмечает, что авария эскалатора, вероятно, произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

В связи с инцидентом станцию Repubblica временно закрыли на вход и выход.

ФК ЦСКА во вторник проводит матч Лиги чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме.

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