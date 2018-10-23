В Риме в метро обрушился эскалатор: пострадали футбольные фанаты из РФ

В Риме при обрушении эскалатора пострадали россияне

Во вторник, 23 октября, в Риме на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, когда по нему спускались российские футбольные болельщики.

Как сообщает ANSA, некоторые из пассажиров оказались зажаты механизмом вышедшего из строя эскалатора.

По данным агентства, в аварии на станции метро пострадали 20 человек, из которых большинство - болельщики московской футбольной команды ЦСКА. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как средней тяжести, еще 11 получили легкие телесные повреждения.

Агентство отмечает, что авария эскалатора, вероятно, произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

В связи с инцидентом станцию Repubblica временно закрыли на вход и выход.

ФК ЦСКА во вторник проводит матч Лиги чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2018 г.