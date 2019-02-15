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Атака на военную колонну в Кашмире: число жертв возросло до 44, Индия обвиняет Пакистан

Сегодня, 08:30
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EPA

Индия обвиняет Пакистан в нападении, в котором погибли 44 полицейских

В результате нападения смертника в Кашмире 14 февраля погибли 44 индийских полицейских.

После нападения Министерство иностранных дел Индии призвало Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу и "уничтожить инфраструктуру, которая эксплуатируется террористическими группами для подготовки нападений в других странах", сообщает Радио Свобода.

"Я решительно осуждаю этот коварное нападение. Жертвы нашего отважного персонала по безопасности не должны быть напрасными", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В свою очередь Министерство иностранных дел Пакистана отверло обвинения Индии в причастности к атаке.

"Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и средств массовой информации, которые пытаются связать нападение с государством Пакистан без проведения расследований", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию с 1947 года.

Пакистан заявляет, что предоставляет дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.

Напомним, 14 февраля в Кашмире заминированный автомобиль протаранил автобус с военнослужащими.

Пакистанская исламистская организация Джаиш-э-Мухаммад взяла ответственность за атаку террористов-смертников.

Теги:   Кашмир Индия Пакистан

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