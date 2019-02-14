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При атаке на военную колонну в Кашмире погибли 42 человека

Сегодня, 18:25
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India Today

Боевики взорвали один из автобусов

В четверг, 14 февраля, в индийском Кашмире при атаке боевиков на колонну военных автомобилей погибли по меньшей мере 42 сотрудника Центральных сил резервной полиции, сообщает India Today.

По информации местных властей, заминированный автомобиль протаранила автобус с военнослужащими. Взрыв произошел на строго охраняемой трассе Сринагар-Джамму, примерно в 20 км от Сринагара.

Пакистанская исламистская группа Джаиш-е-Мухаммад взяла ответственность за атаку террористов-смертников. Это самое смертоносное нападение на индийские силы в спорном Кашмире за последние несколько лет

Территория древнего княжества Кашмир является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года. В 1989 году в Кашмире активизировались боевики, выступающие за отделение Кашмира от Индии. Жертвами насилия с тех пор стали десятки тысяч человек.

Теги:   Кашмир Индия

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