При атаке на военную колонну в Кашмире погибли 42 человека Сегодня, 18:25 40 Цей матеріал також доступний українською India Today Боевики взорвали один из автобусов India Today

В четверг, 14 февраля, в индийском Кашмире при атаке боевиков на колонну военных автомобилей погибли по меньшей мере 42 сотрудника Центральных сил резервной полиции, сообщает India Today.

По информации местных властей, заминированный автомобиль протаранила автобус с военнослужащими. Взрыв произошел на строго охраняемой трассе Сринагар-Джамму, примерно в 20 км от Сринагара.

Пакистанская исламистская группа Джаиш-е-Мухаммад взяла ответственность за атаку террористов-смертников. Это самое смертоносное нападение на индийские силы в спорном Кашмире за последние несколько лет

Территория древнего княжества Кашмир является предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года. В 1989 году в Кашмире активизировались боевики, выступающие за отделение Кашмира от Индии. Жертвами насилия с тех пор стали десятки тысяч человек.