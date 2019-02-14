При атаке на военную колонну в Кашмире погибли 42 человека
В четверг, 14 февраля, в индийском Кашмире при
атаке боевиков на колонну военных автомобилей погибли по меньшей мере 42
сотрудника Центральных сил резервной полиции, сообщает India Today.
По информации местных властей, заминированный
автомобиль протаранила автобус с военнослужащими. Взрыв произошел на строго
охраняемой трассе Сринагар-Джамму, примерно в 20 км от Сринагара.
Пакистанская исламистская группа Джаиш-е-Мухаммад
взяла ответственность за атаку террористов-смертников. Это самое смертоносное
нападение на индийские силы в спорном Кашмире за последние несколько лет
Территория древнего княжества Кашмир является
предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года. В 1989 году в Кашмире
активизировались боевики, выступающие за отделение Кашмира от Индии. Жертвами
насилия с тех пор стали десятки тысяч человек.