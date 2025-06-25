Таганрог, Казань и оккупированный Крым атаковали неизвестные беспилотники — видео

25 июня, 09:58
Поделиться:
Атака беспилотников на Россию (Фото: Скриншот видео Ростов главный / Telegram)

Атака беспилотников на Россию (Фото: Скриншот видео Ростов главный / Telegram)

В ночь на 25 июня российские города Таганрог и Казань атаковали беспилотники. Были слышны взрывы и работа ПВО.

Соответсвующее видео публикуют российские Telegram-каналы.

Как утверждает исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсар, в Таганроге из-за падения БпЛА на стадионе Форте Арена вспыхнула кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена.

Реклама

Российские пропагандисты предполагают, что, вероятно, целью в Таганроге было предприятие Атлант Аэро, которое занимается производством летательных аппаратов.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1937755698273878381?s=46

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что по заводу Атлант Аэро прилетело «кое-что неизвестное».

Он объяснил, что это важный узел в российском военно-промышленном комплексе, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Он вовлечен в проекты по производству дронов Орион, комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

В Казани вводились ограничения в аэропорту, а местные паблики сообщали о падении обломков БпЛА на территории ЖК.

Также Казань была без интернета, только утром 25 июня местные сообщили, что связь возобновилась — после 20 часов ограничений.

После полуночи Минобороны РФ отчиталось о 22 якобы сбитых или перехваченных беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Крым.

Утром оккупанты отчитались еще о 18 БпЛА над Ростовской областью, Крымом, Краснодарским краем, Курской и Брянской областями и над Черным морем.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Таганрог Казань Крым Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X