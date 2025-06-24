Во многих регионах России вечером во вторник, 24 июня , работает ПВО из-за атаки неизвестных дронов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, среди которых Baza.

Как сообщает Baza, над Казанью отражали атаку БПЛА. Жители слышали по меньшей мере шесть взрывов в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивала беспилотники.

Реклама

В то же время режим «беспилотной опасности» в Татарстане действует уже более 10 часов. Казанский аэропорт закрыт более трех часов. Местные медиа сообщают, что кроме задержек, там начали отменять рейсы — два самолета не полетят в Москву. В то же время официальной информации пока нет.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил об опасности атаки дронов. Он также утверждает, что экстренные службы приведены в полную готовность.

По информации SHOT, в разных районах Казани после 21:00 слышали по меньшей мере десять взрывов.

«Успеют сбить? Не успеют. Взорвали», — говорит на одном из видео жительница Саратовской области.

Пропагандистские СМИ также утверждают, что Ульяновской области РФ якобы отразили атаку БПЛА и пострадавших нет. РИА Новости писали, что опасность из-за угрозы беспилотников объявили на всей территории Ростовской области.