Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву

Вечером 15 ноября Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин в течение вечера несколько раз сообщал о работе противовоздушной обороны и сбитии дронов , якобы направлявшихся к городу.

Об этом Собянин написал вечером 15 ноября в Telegram.

В своих вечерних сообщениях российский мэр заявил о сбитии по меньшей мере 34 беспилотников. При этом он не раскрыл информацию о последствиях атаки и возможных повреждениях.

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В Министерстве обороны РФ утверждают, что 15 ноября с 08:00 до 20:00 российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 230 беспилотников.

По версии российского ведомства, дроны сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями, временно оккупированным Крымом, а также над акваторией Черного моря.