В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу все аэропорты

13 ноября, 02:11
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Москву атаковали дроны (фото иллюстративный) (Фото: Telegram-канал Astra)

Москву атаковали дроны (фото иллюстративный) (Фото: Telegram-канал Astra)

Вечером в четверг, 12 ноября, из-за массированной атаки беспилотников в Москве приостановили работу все четыре аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Там заявили, что московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский «принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта».

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила более 100 дронов, летевших в сторону столицы страны-агрессора.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.

31 октября сообщалось о пожаре вблизи международного аэропорта Шереметьево в Москве на фоне угрозы атаки БПЛА.

В ночь на 30 октября во всех четырех аэропортах Москвы, по данным российских СМИ, было отменено или задержано более 370 рейсов. Собянин заявлял об атаке более 800 БПЛА.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Москва Война России против Украины атака дронами

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