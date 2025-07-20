Москву и Подмосковье атаковали БПЛА: россияне жалуются на взрывы, все аэропорты столицы РФ приостановили работу

Пожар в подмосковном Зеленограде в ночь на 20 июля (Фото: Кадр из видео/Astra/Telegram)

В ночь на воскресенье, 20 июля, Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Российские Telegram-каналы сообщают о серии взрывов в подмосковном Зеленограде.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере 16 беспилотников, которые двигались в сторону Москвы.

Как сообщают российские СМИ, что из-за атаки БПЛА временно приостановили работу все аэропорты Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский

Один из дронов попал в жилой дом в городе Зеленоград, сообщает российский Telegram-канал Astra. По словам местных жителей, в нескольких квартирах здания выбило окна. Также во дворе другого дома из-за якобы падения обломков еще одного сбитого дрона загорелись две машины.