Guardian: Российские дипломаты планировали тайно вывезти Ассанжа в РФ

В прошлом году Ассанжа планировали тайно вывезти в РФ

В прошлом году российские дипломаты провели секретные переговоры с людьми, близкими к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, чтобы оценить возможность помочь ему бежать из Великобритании, сообщает Guardian.

По информации издания, был разработан план, согласно которому Ассанжа должны были тайно вывезти в дипломатическом автомобиле из посольства Эквадора в Лондоне.

По словам источников издания, Ассанж должен был остаться в России, чтобы избежать риска экстрадиции в США.

Отмечается, что план остался нереализованным, поскольку считался слишком рискованным.

Один из источников рассказал, что тайный вывоз Ассанжа планировался на Рождество 2017 года и был связан с неудачной попыткой Эквадора предоставить основателю WikiLeaks дипломатический статус.

Источники утверждают, что Кремль был готов оказать поддержку этому плану, в частности, позволить Ассанжу приехать в Россию и жить там. Один из источников рассказал, что посредником в этих переговорах был некий российский бизнесмен.

Напомним, в августе появилась информация, что Ассанж в скором времени может покинуть свое убежище в посольстве Эквадора в связи с ухудшением состояния здоровья.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.