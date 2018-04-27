Актер пробыл в коме около часа

Советский актер Армен Джигарханян вышел из комы.

Об этом сообщила официальный представитель артиста Элина Мазур, пишет РБК.

По ее словам, Джигарханян находился в состоянии комы около часа.

По предварительны данным, актера госпитализировали из-за проблем с легкими.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в больницу в состоянии комы.

Знаменитый актер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. За 56 лет кинокарьеры он сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах.