Армен Джигарханян вышел из комы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Актер пробыл в коме около часа
Фото: Известия via Twitter

Актер пробыл в коме около часа

Советский актер Армен Джигарханян вышел из комы.

Об этом сообщила официальный представитель артиста Элина Мазур, пишет РБК.

По ее словам, Джигарханян находился в состоянии комы около часа.

По предварительны данным, актера госпитализировали из-за проблем с легкими.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в больницу в состоянии комы

Знаменитый актер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. За 56 лет кинокарьеры он сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове