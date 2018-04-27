Советский актер Армен Джигарханян вышел из комы.
Об этом сообщила официальный представитель артиста Элина Мазур, пишет РБК.
По ее словам, Джигарханян находился в состоянии комы около часа.
По предварительны данным, актера госпитализировали из-за проблем с легкими.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в больницу в состоянии комы.
Знаменитый актер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. За 56 лет кинокарьеры он сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах.
Комментарии
Правила комментирования