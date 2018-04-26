Армен Джигарханян впал в кому

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Армен Джигарханян находится в коме
Фото: Известия via Twitter

Армен Джигарханян находится в коме

Советский актер армянского происхождения, народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в больницу в состоянии комы.

Об этом РБК сообщила официальный представитель артиста Элина Мазур.

По ее словам, у 82-летнего артиста обнаружили проблемы с легкими.

Источник ТАСС уточнил, что Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы с инфарктом. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что 17 января Армен Джигарханян был госпитализирован в московскую больницу из-за проблем с сердцем.

Знаменитый актер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. За 56 лет кинокарьеры он сыграл более 250 ролей в кино- и телефильмах.

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