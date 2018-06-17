Американцы больше доверяют Трюдо, чем Трампу

Сайт Global News совместно с Ipsos провел опрос, согласно которому в торговом споре между США и Канадой американцы больше доверяют премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
57% опрошенных поддерживают Трюдо, а позицию Трампа разделяют 37% респондентов.
Участие в опросе приняли более 1000 респондентов.
Ранее сообщалось, что NBC News и The Wall Street Journal провели совместный опрос, по результатам которого деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 39% респондентов.
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