17 июня 2018, воскресенье

Американцы больше доверяют Трюдо, чем Трампу

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Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Сайт Global News совместно с Ipsos провел опрос, согласно которому в торговом споре между США и Канадой американцы больше доверяют премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

57% опрошенных поддерживают Трюдо, а позицию Трампа разделяют 37% респондентов.

Участие в опросе приняли более 1000 респондентов.

Ранее сообщалось, что NBC News и The Wall Street Journal провели совместный опрос, по результатам которого деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 39% респондентов.

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