Амазонки станцевали для Папы Римского

Во время апостольской поездки по странам Латинской Америки Папа Римский Франциск встретился с коренными народами Амазонии, сообщает Радио Ватикана.

19 января понтифик прилетел в небольшой амазонский городок Пуэрто-Мальдонадо, который находится в Перу и считается “столицей биоразнообразия”. В своей речи он выступил в защиту природы и коренных народов, которые находятся в добровольной изоляции. По его словам, они наиболее уязвимы из-за добычи углеводородов.

Папа Франциск пожелал верующим “созидать церковь с амазонским лицом, церковь с туземным лицом”. Он завершил речь приветствием на языке кечуа: Тинкунакама! - До новой встречи!

Жители Амазонии исполнили перед главой Католической церкви традиционный танец.

Напомним, что 17 января в Чили Папа Римский провел закрытую встречу с детьми, которые стали жертвами священников-педофилов.