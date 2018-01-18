Папа Франциск провел в Чили закрытую встречу с жертвами педофилов

Кроме понтифика на встрече присутствовали лишь сами пострадавшие

В среду, 17 января, Папа Римский Франциск провел закрытую встречу с детьми, которые стали жертвами священников-педофилов.

Об этом передает BBC.

Встреча прошла за закрытыми дверями и кроме понтифика на ней присутствовали лишь жертвы насилия.

Ранее, выступая перед жителями Сантьяго, Франциск попросил прощения за действия священнослужителей.

"Я знаю, какую боль приносит сексуальное насилие над детьми, и знаю, каких усилий стоит забыть эту боль", - заявил понтифик.

Ранее сообщалось, что неподалеку от католических церквей в чилийской столице Сантьяго-де-Чили прогремели взрывы.

Понтифик Папа Римский Франциск прибыл в Чили в понедельник, 15 января, и пробудет там четыре дня, а затем он посетит Перу.