Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал в эфире Radio NV , как Украина внесла вклад в улучшение Patriot, почему наше ПВО может сбивать максимум 90% шахедов и как в этом будут помогать дроны-перехватчики, а также объяснил, что помешает врагу производить эти БпЛА.

— Начнем с такого итога, сделанного основателем милитарного портала The War Zone Тайлером Роговеем. Он пишет, что в понедельник состоялся тысячный залп из американского Patriot. И это произошло, вероятно, во время отражения атаки Ирана в сторону Катара. И пишет, что много усовершенствований именно софта появилось в новых прошивках этих батарей благодаря украинскому опыту. В частности, и опыту сбития баллистических ракет украинскими операторами. Мне кажется, этот опыт, который внедряется в виде новых прошивок, новых апдейтов программного обеспечения, это как раз то место, где Украина является не проблемой, потому что у нас война и мы просим системы противовоздушной обороны, а Украина является еще и частью решения, ибо благодаря украинскому опыту улучшаются системы, которыми оперируют, в том числе, американцы. Как вы это видите?

Реклама

— Совершенно верно. И это, кстати, важное преимущество современного цифрового вооружения, когда возможно с помощью обновлений программного кода — не частей, механизмов, составляющих ракет, а просто обновив софт — получить большую эффективность. Это как раз то, что отличает старые аналоговые образцы от современных цифровых.

И, конечно же, накопление соответствующей базы данных, если речь идет о том, как перехватывались [ракеты], что оказалось эффективнее, и все это остальное, оно позволяет в определенной степени повысить эффективность. Опять-таки, это вопрос современных информационных цифровых технологий.

— Давайте теперь об угрозах со стороны России. Появилась информация, что обнаружили остатки нового иранского шахеда. Это шахед не 131−136, а шахед-236, оснащенный системой тепловизионного наведения и почти весь состоящий из иранских компонентов, то есть не локализован россиянами. Там какая-то продвинутая электроника, есть распознавание изображений на основе искусственного интеллекта. Это какие-то опытные образцы, которые Иран мог передать россиянам? Или как это понимать? Потому что если появляется что-либо новенькое, причем летит оно по нам, то это угроза. Как вы ее оцениваете?