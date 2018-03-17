Адвокат Трампа подал в суд на порноактрису за нарушение договора - WP

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стеффани Клиффорд, более известную под псевдонимом Сторми Дэниэлс, за разглашние информации о ее отношениях с главой государства, передает The Washington Post.

Сообщается, что он требует от Клиффорд $20 млн в качестве компенсации за 20 случаев нарушения заключенного договора о неразглашении.

Подробности иска на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокаты Трампа выиграли суд против Клиффорд.