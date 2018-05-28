Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ

Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович оформил израильское гражданство. Об этом сообщает израильское издание Israel Hayom.
Сообщается, что в понедельник, 28 мая, Роман Абрамович прибыл на частном самолете в аэропорт Бен-Гурион, Израиль, где на общих основаниях получил удостоверение репатрианта (лица, возвращенного на родину – прим. ред.) и удостоверение личности.
Официально израильское власти пока не подтвердили данную информацию. Представители бизнесмена также не дают комментариев.
После получения документов Абрамович покинул Израиль.
Местные СМИ сообщают, что миллиардер приобрел дом в тель-авивском районе Неве-Цедек.
Отмечается, что Абрамович станет самым богатым жителем страны. Его состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов.
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Ранее сообщалось, что российский олигарх Абрамович может получить гражданство Израиля.
СМИ предполагали, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.
Напомним, 20 мая стало известно, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. Из-за проблем с визой Абрамович, владеющий клубом Челси, не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии по футболу.
Гражданам Израиля для въезда в Великобританию виза не требуется.
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