Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ

Предполагается, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после проблем с британской визой

Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович оформил израильское гражданство. Об этом сообщает израильское издание Israel Hayom.

Сообщается, что в понедельник, 28 мая, Роман Абрамович прибыл на частном самолете в аэропорт Бен-Гурион, Израиль, где на общих основаниях получил удостоверение репатрианта (лица, возвращенного на родину – прим. ред.) и удостоверение личности.

Официально израильское власти пока не подтвердили данную информацию. Представители бизнесмена также не дают комментариев.

После получения документов Абрамович покинул Израиль.

Местные СМИ сообщают, что миллиардер приобрел дом в тель-авивском районе Неве-Цедек.

Отмечается, что Абрамович станет самым богатым жителем страны. Его состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов.

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Ранее сообщалось, что российский олигарх Абрамович может получить гражданство Израиля.

СМИ предполагали, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.

Напомним, 20 мая стало известно, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. Из-за проблем с визой Абрамович, владеющий клубом Челси, не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии по футболу.

Гражданам Израиля для въезда в Великобританию виза не требуется.