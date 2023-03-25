В России экс-спичрайтера Путина объявили в розыск

25 марта, 10:32
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Аббас Галлямов (Фото:Скриншот/YouTube/24 Канал)

Аббас Галлямов (Фото:Скриншот/YouTube/24 Канал)

МВД РФ объявило в розыск бывшего спичрайтера российского диктатора Владимира Путина Аббаса Галлямова.

Об этом сообщает The Guardian.

Галлямов числится в базе данных МВД, он разыскивается «по статье уголовного кодекса», однако не указывается, в чем именно его обвиняют.

В прошлом месяце Галлямова добавили в реестр «иностранных агентов».

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Сам Галлямов сообщил агентству AP, что узнал о том, что находится в розыске, из СМИ. Он назвал этот шаг против него частью «стратегии запугивания».

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Галлямов писал речи для Путина во время его пребывания на посту премьер-министра в 2008—2012 годах. Позже он стал политическим консультантом и аналитиком, которого часто цитировали российские и зарубежные СМИ. Последние годы живет за границей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Владимир Путин Война России против Украины

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