Что может взорвать ситуацию в России — мнение бывшего спичрайтера Путина 3 января, 18:16 Рашистский символ «Z», установленный в качестве новогодней декорации в Москве, 19 декабря (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российский политолог-эмигрант и спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью NV рассказал, что, по его мнению, может взорвать ситуацию в России.

«Есть предпосылки к тому, чтобы говорить, что не выдержит: очередная волна мобилизации может взорвать ситуацию. И затянувшаяся война может взорвать ситуацию. Но когда это точно произойдет, никто уверенно не скажет», — сказал Галлямов NV.

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Первым моментом, когда это может произойти политолог считает весну — «предположительно март».

«Тогда станет окончательно ясно, что план Путина заморозить Европу без российского газа и поставить ее на колени, вынудив тем самым прекратить поддерживать Украину, надавить на Зеленского, сесть с ним за стол переговоров, провалился. В российском провластном лагере пока на этот план возлагаются большие надежды», — объяснил он.

Вторым решающим моментом Галлямов считает президентские выборы в России 2024 года.

«Официально кампания стартует за три месяца, то есть в декабре 2023 года, а неофициально — с сентября. Сейчас главный игрок российской политики — ВСУ, в значительной степени всё зависит от того, насколько они эффективно будут действовать», — сказал политолог, подчеркнув, что выиграть президентские выборы на фоне проигранной войны будет сложно и шансы на переизбрание Путина резко снизятся.

По мнению Галлямова, Путин всегда набирал больше 50% голосов на президентских выборах в России, но если этого не произойдет и он сфальсифицирует выборы, «это может уже привести к реальным протестам».

«А протесты в условиях отсутствия лояльности со стороны силовиков — совсем опасная штука», — добавил он.

В октябре политолог и публицист Виталий Портников заявлял об отсутствии предпосылок к революции в России.