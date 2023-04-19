Мрачная реальность. Какую интонацию выберет Путин в речи на 9 мая — британский журналист 19 апреля, 06:56 NV Премиум Дикинсон: Путин превратил традиционное российское благоговение перед вкладом советских воинов в победу во Второй мировой в квазирелигиозный культ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Кремль упразднил военные парады ко Дню победы в некоторых регионах, но празднование в Москве состоится. Но перед диктатором Владимиром Путиным стоит непростая задача — какие слова подобрать в праздничной речи, пишет в своей колонке издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон.

Ежегодные празднования 9 мая в России тесно связаны лично с Путиным, отметил британский медийщик.

«На протяжении всего своего правления он сделал советский опыт второй мировой войны центром усилий по восстановлению национальной гордости России после ощущения унижений 1990-х. Путин превратил традиционное российское благоговение перед вкладом советских воинов в победу в той войне в квазирелигиозный культ победы со своими догмами, праздниками и еретиками», — говорится в колонке.

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