Болезненный удар для Путина. Почему Россия отменяет парады 9 мая 15 апреля, 09:03 NV Премиум

На протяжении всей путинской эпохи День победы служил демонстрацией возрождающейся силы России, но в этом году этот праздник может стать символом растущей слабости режима

До ежегодного празднования Дня победы в России осталось меньше месяца, и Кремль неожиданно предпринял весьма необычный шаг, отменив ряд военных парадов в региональных столицах. В Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, отозваны запланированные парады в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой. Сообщается, что празднование Дня победы в оккупированном Россией Крыму также будет отменено.

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Отмена официально связана с проблемами безопасности, связанными с продолжающимся вторжением России в Украину. Однако многочисленные эксперты предполагают, что Москва также испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам старается не подчеркивать масштабы потерь, понесенных российской армией в Украине. В независимости от того, какова настоящая причина отмены парадов — проблемы безопасности или нехватка снаряжения, — для Владимира Путина это решение в любом случае является болезненным ударом, который намекает на мрачную реальность, стоящую за оптимистичным пропагандистским изображением российского пробуксовывающего вторжения в Украину.