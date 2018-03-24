84% сербов против вступления в НАТО - соцопрос

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Соцопрос показал негативное отношение сербов к НАТО

Соцопрос показал негативное отношение сербов к НАТО

Институт по европейским делам провел в Сербии соцопрос, целью которого было узнать отношение граждан страны к Североатлантического альянса.

Всего было опрошено 1203 жителей Сербии.

Против вступления страны в НАТО высказались 84% жителей страны, поддержали бы вступление 10%, а затруднились ответить 6% опрошенных.

Также 62% опрошенных заявили, что не готовы принять извинения от НАТО за бомбардировки 1999 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина планирует стать членом НАТО в ближайшие десять лет.

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