84% сербов против вступления в НАТО - соцопрос

Институт по европейским делам провел в Сербии соцопрос, целью которого было узнать отношение граждан страны к Североатлантического альянса.

Всего было опрошено 1203 жителей Сербии.

Против вступления страны в НАТО высказались 84% жителей страны, поддержали бы вступление 10%, а затруднились ответить 6% опрошенных.

Также 62% опрошенных заявили, что не готовы принять извинения от НАТО за бомбардировки 1999 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина планирует стать членом НАТО в ближайшие десять лет.