Порошенко: Украина планирует стать членом НАТО в ближайшие десять лет

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt заявил, что Украина планирует стать членом НАТО в ближайшие десять лет.

"Мы настойчиво работаем над членством в НАТО, и наша цель - стать частью Альянса в ближайшие десять лет", - заявил Порошенко.

По словам президента, НАТО будет намного сильнее и эффективнее с Украиной, чем без нее.

Порошенко добавил, что Россия разрушила международную систему порядка, сложившуюся после Второй мировой войны, и сейчас альтернативы сильному НАТО для глобальной безопасности нет.

Ранее НАТО официально признал стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставил статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

6 июля 2017 года президент Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако, после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году, парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

Смотрите также