60% работников во всем мире устроены неофициально – ООН

Два миллиарда человек, 60% работающего населения во всем мире, официально не устроены на работу. Об этом сообщается в докладе Международной организации труда на сайте ООН.

Сообщается, что большинство неофициально устроенных работников не имеют социальных гарантий и нормальных условий труда.

Доклад МОТ основана на показателях с более чем 100 государств. По данным исследования, самый высокий процент людей, которые работают неофициально, приходится на развивающиеся страны – это 93%. В Африке неформально работают почти 86% работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах это число составляет примерно 68%, в Северной и Южной Америках – 40%, а в Европе и Центральной Азии – 25%.

Тревожные показатели выявлены в области сельского хозяйства: неофициально работают более 90% работников этого сектора. В других сферах деятельности на неформальную экономику приходится половина рабочих мест.

У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально в два раза выше, чем у жителей города.

Мужчины устраиваются на работу неофициально на 5% чаще, чем женщины. Однако права женщин, работающих неформально, ущемляются в большей степени.

Авторы доклада отмечают, что для компаний и предприятий неофициальное трудоустройство оборачивается низкой производительностью.

Ключевым фактором, влияющим на неофициальное трудоустройство, является уровень образования. Люди со средним или средне-специальным образование реже рискуют попасть на неофициальный рынок труда по сравнению с теми, кто либо не получил образования, либо закончил только начальную школу.

Бедность признана как причиной, так и следствием неофициального трудоустройства.

"Доклад показал, что бедные люди чаще трудоустраиваются неформально, при этом от бедности чаще страдают люди, работающие неофициально", – сообщают авторы документа.

Эксперты настаивают на том, что переход к формальной экономике и официальным трудоустройство – необходимое условие достойной работы и устойчивого развития.

Сегодня, 1 мая, в Украине и еще 143 странах мира отмечается Международный день труда. Праздник символизирует международную солидарность за улучшение жизненных условий рабочих.