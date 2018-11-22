Неразгаданное убийство. 55 лет назад в Далласе застрелили президента США Джона Кеннеди

Ровно 55 лет назад, 22 ноября 1963 года в Далласе произошло одно из самых резонансных преступлений новейшего времени - убийство 35-го президента США, Джона Фицджеральда Кеннеди

Короткое президентство

Выходец из богатой ирландской семьи, нажившей свой капитал на рискованных биржевых спекуляциях и смелых сделках с недвижимостью, был самым молодым на то время президентом США. Примечательно, что Кеннеди также стал первым католиком на этом посту за всю историю существования страны.

Отец президента, Джозеф Патрик Кеннеди был не только видным бизнесменом, но и политическим деятелем, который занимал должность американского посла в Великой Британии в 1938-40 годах.

С 1952 года Кеннеди являлся членом Сената, а в 1960 году избран президентом от Демократической партии США, победив своего соперника, действующего вице-президента Ричарда Никсона.

Тогда остряки шутили, что Никсону не повезло с освещением на первых в истории теледебатах между кандидатами, которое стоило ему президентского кресла. Софиты светили прямо по направлению потного лица Никсона, которое согласно результатам выборов, не слишком понравилось избирателям. Тогда республиканцы даже усмотрели в этом козни своих извечных политических оппонентов.

Короткое президентство Кеннеди ознаменовалось эпохальными событиями в истории не только США, но мира. На его правление пришлись: Карибский кризис, поставивший на грань ядерной катастрофы мир; космическая гонка между СССР и США, ознаменовавшая начало программы Аполлон; провал усмирения Кубы и начало укрепления под боком Вашингтона режима Фиделя Кастро. Тогда же зародились предпосылки к полномасштабной войне во Вьетнаме, а в сфере внутренней политики началось реальное уравнение в правах афроамериканцев с гражданами европейского происхождения.

В истории часто случается, что эпохальные события, которые предопределяют развитие страны и мира на несколько десятилетий вперед, приходятся на короткий отрезок времени и ассоциируются с личностью одного человека. Правление 35-го президента США наглядный тому пример.

Убийство

В конце 1963 года началась подготовка двух партий к президентским выборам следующего года. 21 ноября 1963 года Кеннеди прибыл в Техас, а уже на следующий день его кортеж торжественно двигался по улицам Далласа. После поворота на Элм-стрит, ровно в 12.30, на виду у большого собрания людей, приветствующих президента, прогремели выстрелы.

Через несколько часов после смерти президента полиция арестовала 24-летнего Ли Харви Освальда, бывшего морского пехотинца, который некоторое время жил в СССР

Согласно официальным данным, всего выстрелов было три. Стреляли из винтовки с шестого этажа расположенного рядом здания склада школьных учебников. Первая пуля попала Кеннеди в спину, прошла насквозь и вышла через шею. Она же стала причиной ранения губернатора штата Техас Джона Конналли. Еще одна пуля попала президенту в голову и оказалась смертельной.

Так, за считанные минуты страна лишилась своего лидера. Буквально сразу же вице-президент Линдон Джонсон в 14.39 на авиабазе в Далласе на борту президентского самолета принес присягу как 36-й президент США. Примечательно, что когда произошло убийство, Джонсон находился в президентском эскорте на три машины позади автомобиля Кеннеди.

Буквально через несколько часов после смерти президента полиция арестовала 24-летнего Ли Харви Освальда, бывшего морского пехотинца, который некоторое время жил в СССР. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке в момент отправки его в федеральную тюрьму Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме. Вина Освальда никогда не была ни доказана, ни опровергнута в суде, хотя официальное расследование склонялось к тому, что убийство осуществил именно он.

Расследование

Через неделю после убийства Кеннеди, для выяснения обстоятельств громкого преступления была создана комиссия из семи человек под руководством председателя Верховного суда США Эрла Уоррена. Работа комиссии продолжалась менее года и, согласно результатам расследования, единственным исполнителем убийства был Освальд, действовавший самостоятельно.

Начиная с 1992 года власти постепенно публиковали материалы, связанные с расследованием расстрела президентского кортежа. Так, почти все материалы комиссии Уоррена были рассекречены, оставшиеся 3000 документов были опубликованы лишь в 2017 году. Все они доступны на сайте национальных архивов США. Скептики сразу заявили, что навсегда засекреченными или уничтоженными останутся главные материалы, тогда как второстепенные бумаги, не представляющие никакой опасности, свободно разойдутся в СМИ.

На сегодняшний день бытует множество версий убийства Кеннеди. Начиная с конспирологической теории про месть со стороны военных кругов за отказ наказать Советский Союз за размещение ракет на Кубе во время Карибского кризиса, версии про операцию спецслужб СССР или Кубы, и заканчивая заговором между главой ФБР Эдгаром Гувером и вице-президентом Джонсоном, направленным на устранение главы государства.

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