Почему пала Берлинская стена. Хроника воссоединения Германии

Процесс объединения Германии начался 9 ноября 1989 года - в день падения Берлинской стены. НВ предлагает вспомнить, как состоялось одно из самых важных событий прошлого века

Ему предшествовал документ о фактическом объединения двух немецких государств: согласно Договору об объединении Германии, 3 октября 1990 года состоялось присоединение Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германия.

Предшествовал этому событию московский договор под неофициальным названием "2+4". Договор прекращал действие ограничений, наложенных на Германию после Второй Мировой Войны. Начался вывод советских войск с территории ГДР. Со стороны СССР договор подписал глава МИД Эдуард Шеварднадзе.

Первый реальный шаг в сторону объединения Германии был сделан в октябре 1988 года, когда в Москву приехал с визитом канцлер ФРГ Гельмут Коль. Еще до этого визита со стороны властей ФРГ были высказаны предположения по поводу возможного объединения Германии, на что от Горбачева был получен обнадеживающий ответ: Генеральный секретарь ЦК КПСС написал Колю письмо, в котором впервые появились слова о необходимости открытия "новой главы" в отношениях между двумя странами.

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Во время ответного визита Гельмута Коля в Москву, где его ждал радушный прием, 28 октября 1988 года в Екатерининском зале Кремля между Горбачевым и Колем состоялись важные переговоры, которые явились переломным моментом в решении вопроса об объединении ГДР и ФРГ.

В июне следующего года во время визита Горбачева в ФРГ было подписано совместное заявление. Сам Гельмут Коль характеризовал этот документ как некую черту, подведенную под прошлым, и одновременно как источник, освещающий путь в будущее. Горбачев, со своей стороны, называл документ "прорывом". После этого руководители СССР и ФРГ еще не раз встречались для выработки конкретного механизма объединения Германии.

Немцы не устают повторять, что само объединение стало возможным только из-за перестройки Горбачева. Советский президент взял курс на единение с Западом и благодаря этому восточный блок стран Варшавского договора распался. Страны, вышедшие из-под влияния СССР, стремительно начали процесс демократизации.

В мае 1989-ого года начался процесс упрощения пограничного режима между Венгрией и Австрией. А 11-ого сентября 1989-ого года эта граница была полностью открыта для перемещения граждан обоих государств. За лето 1989-ого года через Венгрию в ФРГ переехали около 10 тысяч граждан ГДР.

Члены правительства ГДР в это время не разделяли идею объединения с ФРГ. 7-ого октября они собрались широко отметить 40-летие образования ГДР. По всей стране члены просоветской партии Социалистическая единая партия Германии организовали митинги по этому поводу. Но во многих городах рядом с официальными торжествами стихийно возникли демонстрации против правящего режима.

В итоге 18-ого октября 1989-ого года генеральный секретарь партии СЕПГ Эрих Хонеккер объявил о падении советского режима в стране и сложил с себя полномочия. Генсеком партии стал Эгон Кренц, который первым же шагом отделил партию от правительства.

9 ноября 1989 года объявляется о сведении до минимума формальностей, связанных с оформлением виз в ФРГ. В этот же день многие восточные немцы отправляются к Берлинской стене, чтобы выяснить все досконально. Пограничники еще не знают о новых правилах выезда и пытаются отогнать собравшихся, однако вскоре вынуждены уступить и открыть проходы.

Берлинская стена - символ длившегося 40 лет раздела города, немецкой нации и целого континента - дает первую трещину. Процесс объединения немецкого государства пошел стремительными темпами.

…Прожекторы, толкотня, ликование. Группа людей уже ворвалась в коридор пограничного перехода, до первого решетчатого заграждения. За ними - пятеро смущенных пограничников, - вспоминала свидетельница происходившего - Мария Майстер из Западного Берлина. - Со сторожевых вышек, уже окруженных толпой, смотрят вниз солдаты. Аплодисменты каждому Трабанту, каждой смущенно приближающейся группе пешеходов… Любопытство гонит нас вперед, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное. Сознают ли пограничники ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?.. Мы идем дальше… Ноги идут, разум предостерегает. Разрядка наступает только на перекрестке… Мы просто в Восточном Берлине, люди помогают друг другу монетами на телефон. Лица смеются, язык отказывается повиноваться: безумие, безумие. Световое табло показывает время: 0 часов 55 минут, 6 градусов тепла.

- Ночь с 9 на 10 ноября 1989. ("Volkszeitung", 1989, 17 november. № 47).

В итоге это желание было подтверждено первыми свободными выборами в народный парламент 18-ого марта 1990-ого года. Победителем выборов стала партия Альянс за Германию, которая фактически являлась фракцией западногерманского Христианско-Демократического Союза.

Новое правительство ГДР под управлением Лотара де Мезьера сразу начало предпринимать шаги, направленные на объединение с ФРГ. 12-ого сентября 1989-ого года Германия получила свободу от договора четырёх победителей во второй мировой войне: СССР, США, Англии и Франции. А ночью 3-го октября 1990-ого года тысячи немцев у Рейхстага в Берлине праздновали вхождение ГДР в состав ФРГ. Так, после 45-ти лет разделения, восстановилась единая Германия.

Взгляд с востока

"Разочарование постигло многих жителей Айзенхюттенштадта в начале 90-х, когда государственные заводы были закрыты или приватизированы, - говорит 73-летний Вольфгант Антон, бывший директор школы. - Многие люди потеряли чувство самоуважения. Сегодня это те, кто любит вспоминать все хорошее, что связано с ГДР, все эти парады". Пенсионер вспоминает, как в начале ноября 1989 года он буквально прилип к телевизору и неотрывно следил за событиями вокруг стены. "У меня до сих пор мурашки по коже, когда я думаю об этом, - говорит он. - Это был великий день".

"Хорошо, что у нас нет диктатуры, и я очень счастлив жить в свободной стране. Но я не считаю нужным напоминать об этом постоянно".

Взгляд с запада

"Я был в Гамбурге, когда разрушали Берлинскую стену, и не отходил от телевизора часами, - рассказал западный немец, предприниматель Йоханесс Пельтц. - Тогда жители бывшей ГДР заявили, что если у них не будет марок, то они поедут за ними туда, где они будут. И за три месяца после падения стены в западную Германию прибыли 200 тысяч восточных немцев. Потому что, они не ожидали лучшего будущего там, где родились.

Сейчас,конечно, в восточной Германии лучше, потому что мы потратили на нее миллионы евро. Возможно, сейчас ГДР может быть выдающимся режимом в глазах наших детей, которые не знают, что на самом деле происходило в то время. Более 100 человек, в том числе женщин и детей были убиты полицейскими только за то, что они пытались покинуть страну и перебраться через Берлинскую стену"

НВ