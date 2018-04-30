11 учеников погибли при теракте в афганской провинции Кандагар

Террорист-смертник подорвал себя рядом с иностранным военным конвоем в деревне Хаджи Абдула Хан в афганской провинции Кандагар. Погибли 11 учащихся духовной семинарии медресе, сообщает TOLOnews.

Также были ранены 16 военных, в том числе двое афганских полицейских и пять румынских солдат.

Смертник находился в автомобиле, начиненном взрывчаткой. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Этот теракт произошел спустя несколько часов после взрывов в столице Афганистана Кабуле, в которых погибли около 25 человек, в том числе восемь журналистов. Когда репортеры поспешили на место первого взрыва, смертник, притворившийся одним из них, подорвал себя. В числе жертв - сотрудники Радио Свобода, AFP и местных телеканалов. Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя Исламское государство.