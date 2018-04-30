Во время двойного теракта в Кабуле погибли восемь журналистов (видео)

В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек, среди которых были представители местных СМИ

Семь журналистов и одна журналистка, все граждане Афганистана, были убиты во время второго взрыва в Кабуле в нескольких сотнях метров от места первой атаки. Об этом сообщает Reuters.

Гибель двух своих журналистов подтвердила афганская служба Радио Свобода. О гибели фотографа сообщило информационное агентство France Press. Кроме того, сообщается о гибели двух репортеров с местного телеканала Mashal TV, оператора и репортера, работавших на 1TV, а также одного журналиста Tolo News.

По меньшей мере пять журналистов пострадали. Фоторепортер Reuters был ранен шрапнелью.

В понедельник, 30 апреля, примерно в восемь утра, смертник на мотоцикле подорвал себя у здания посольства США и разведки Афганистана в Кабуле. После того, как на место теракта прибыли журналисты и полиция, прогремел второй взрыв: подорвал себя второй террорист-смертник, который замаскировался под телеоператора.

В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, среди которых 11 детей. Также насчитывается не менее 49 пострадавших.

Ответственность за двойной теракт взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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