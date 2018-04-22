11 мигрантов утонули у берегов Ливии, пытаясь добраться до Италии

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Служба береговой охраны Ливии и мигранты

Служба береговой охраны Ливии и мигранты

Служба береговой охраны Ливии обнаружила тела 11 мигрантов, погибших при попытке добраться до Италии. Еще 83 мигрантов удалось спасти, сообщает Синьхуа.

Надувная лодка перевернулась в восьми километрах от ливийского города Сабрата.

Мигранты были из разных африканских стран. Их направили в миграционный центр города Эз-Завия.

Ливия является одним из наиболее популярных отправных пунктов для мигрантов, пытающихся достичь Европы по морю. За последние четыре года более 600 тысяч человек нелегально прибыли в Италию через Средиземное море.

В 2017 году ЕС предоставил статус беженца 538 тысячам человек.

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