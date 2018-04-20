В 2017 году статус беженца в ЕС получили 538 тысяч человек

Статистическое ведомство Евросоюза Eurostat сообщает, что на протяжении 2017 года ЕС предоставил статус беженца 538 тысячам человек.

Большинство из них (175 тысяч человек) прибыли из Сирии, передает DW.

На втором месте - граждане Афганистана (более 100 тысяч человек), на третьем - Ирак (более 64 тысячи человек).

Больше всех беженцев приняли Германия (325,4 тысячи), Франция (40,6 тысяч), Италия (35 тысяч), Австрия (34 тысячи) и Швеция (31 тысяча).

Ранее сообщалось, что ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев.