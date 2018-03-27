Радио НВ запустило свой канал на YouTube

На YouTube-канале Радио НВ можно смотреть прямую трансляцию из студии радиостанции, а также архив передач

Радио НВ запустило свой собственный канал на YouTube, на котором теперь можно смотреть прямую трансляцию из студии радиостанции, а также архив передач.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Радиостанция объединила десятки известных и профессиональных журналистов и ведущих, среди которых - Сашко Положинский, Татьяна Даниленко, Дмитрий Тузов, Сергей Рахманин, Иван Яковина. Хотя основной фокус станции - новостная повестка дня, радио НВ предлагает слушателям целую линейку неполитических авторских программ о кино, истории, еде, психологии, музыке, футболе и прочем. Ведут их журналисты и эксперты, давно специализирующиеся в своей области – Павло Шеремета, Алексей Тарасов, Даша Малахова, Павел Шилько и другие.