Радио НВ начало вещание в 40 городах Украины

Сегодня, 12 марта, в 7 утра начала вещание первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ. Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7 до 22, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Аудио-трансляция

"Для Радио НВ мы приобрели новое оборудование, а к работе над станцией привлекли лучших журналистов и редакторов, - сказал руководитель проекта Новое Время Виталий Сыч. – Иными словами, мы сделали все для создания продукта, который, надеюсь, станет явлением на украинском рынке".

Радиостанция объединила десятки известных и профессиональных журналистов и ведущих, среди которых - Сашко Положинский, Татьяна Даниленко, Дмитрий Тузов, Сергей Рахманин, Иван Яковина. Хотя основной фокус станци - новостная повестка дня, радио НВ предложит слушателям целую линейку неполитических авторских программ о кино, истории, еде, психологии, музыке, футболе и прочем. Вести их будут журналисты и эксперты, давно специализирующиеся в своей области – Павло Шеремета, Алексей Тарасов, Даша Малахова, Павел Шилько и другие.

"Есть один момент, который мы постараемся реализовать, - отметил главный редактор Радио НВ Валерий Калныш. - Надоело слушать тех, кто разбирается во всем – будь-то политика, строительство авиадвигателей или ремонт часов. Мы постараемся сделать так, чтобы, слушая наш эфир, вы получали информацию не только от тех, кто "так думает", но и от тех, кто "знает".

Радио НВ станет органичным дополнением к уже существующим направлениям медиадома – журналу, сайту и ивентам. Радио обеспечит общенациональное покрытие бренду НВ, в то время как журнальные авторы станут регулярными гостями в студии.

Радио будет максимально интегрировано в сайт NV.ua с прямой видео- и аудиотрансляцией, возможностью интерактива для слушателей и подкастами. Кроме сайта NV.ua, в интернете Радио НВ будет доступно и через свои каналы в Facebook и YouTube, а также в специализированных радийных приложениях.

Журналистские принципы и стандарты НВ останутся неизменными и на радио. Инвестором проекта, так же как и всего медиа-холдинга, выступила инвестиционная компания Dragon Capital.

"Мы считаем, что развитие независимых медиа – это важный этап становления демократических институтов в Украине и движения страны в сторону прозрачной и конкурентной экономики," - отмечает Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

ВЕДУЩИЕ РАДИО НВ