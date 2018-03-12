Радио НВ - прямой эфир

Прямой эфир Радио НВ

Сегодня, 12 марта, в 7 утра начала вещание первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ. Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Радиостанция объединила десятки известных и профессиональных журналистов и ведущих, среди который - Сашко Положинский, Татьяна Даниленко, Дмитрий Тузов, Сергей Рахманин, Иван Яковина. Хотя основной фокус станции - новостная повестка дня, радио НВ предложит слушателям целую линейку неполитических авторских программ о кино, истории, еде, психологии, музыке, футболе и прочем. Вести их будут журналисты и эксперты, давно специализирующиеся в своей области – Павло Шеремета, Алексей Тарасов, Даша Малахова, Павел Шилько и другие.