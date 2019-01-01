Порошенко провожал 2018 год на Софийской площади
Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной накануне Нового года пришли на Софийскую площадь в Киеве, где расположена главная елка страны.
"Невероятная атмосфера на Софийской площади. Только что получил сильный заряд энергии на новый 2019 год. Спасибо всем за поддержку и оптимизм, а еще - за ваши замечательные улыбки и веру. С наступающим Новым годом!", - написал Порошенко на своей странице в Twitter и выложил фото.
Неймовірна атмосфера на Софійській площі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2018 г.
Щойно отримав сильний заряд енергії на новий 2019 рік.
Дякую всім за підтримку та оптимізм, а ще - за ваші чудові усмішки та віру.
З прийдешнім Новим роком! pic.twitter.com/EL8Usxyx06
Как написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, "президент приехал лично поздравить всех, кто празднует возле главной елки страны".
"С Новым годом, Украина!", - написал он.
Новый год уже успели встретить ряд стран, в том числе острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана, Новая Зеландия, Австралия, Япония, обе Кореи и Китай, Индонезия, Таиланд, Сингапур и Индия.