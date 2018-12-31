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В Австралии и Новой Зеландии встретили Новый год-2019

Сегодня, 15:07
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Новогодние фейерверки в австралийском Сиднее

Новый год-2019 уже отпраздновали в ряде стран мира.

Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана.

Затем в 13:00 по Киеву в 2019 год вошла Новая Зеландия, в 15:00 Новый год встретили в Австралии.

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, станет Япония и обе Кореи, последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 13:00 по киевскому времени.

Теги:   Новая Зеландия Австрия

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