В Австралии и Новой Зеландии встретили Новый год-2019 Сегодня, 15:07 57 Цей матеріал також доступний українською Новогодние фейерверки в австралийском Сиднее

Новый год-2019 уже отпраздновали в ряде стран мира.

Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана.

Затем в 13:00 по Киеву в 2019 год вошла Новая Зеландия, в 15:00 Новый год встретили в Австралии.

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, станет Япония и обе Кореи, последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 13:00 по киевскому времени.