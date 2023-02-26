Зеленский уволил командующего Объединенных сил 26 февраля, 22:47 Генерал-майор Эдуард Москалев (Фото:Телеканал ДОМ)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства вечером в субботу, 26 февраля.

Генерал-майор Эдуард Москалев был назначен командующим Объединенных сил менее года назад — 15 марта 2022 года в связи с тем, что предыдущий командующий — Александр Павлюк — был назначен главой Киевской областной военной администрации.

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Ранее Москалев занимал должность начальника штаба войск оперативного командования Восток. Был также заместителем командующего Объединенными силами.