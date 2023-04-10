Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном в Киеве 10 апреля, 21:30 Владимир Зеленский и Ричард Брэнсон (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поблагодарил бизнесмена за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время войны против российского агрессора.

«Я рад, что вы решили стать послом United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач — сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе», — подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Зеленский также привлек внимание Брэнсона к проблеме массовой незаконной депортации украинских детей в Россию и необходимости давления, в частности информационного, на государство-агрессора в этом вопросе.

Брэнсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь — стать послом United24.

«Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины», — сказал он.

Брэнсон последовательно поддерживает Украину с 2014 года, выступает за суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

В июне 2022 года Брэнсон и Зеленский уже проводили встречу в Киеве.