Зеленский внес в Верховую Раду законопроект об избирательных правах военных
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в Закон О выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Зеленский определил документ как неотложный для рассмотрения.
Текст законопроекта и сопроводительные документы пока отсутствуют.
Законопроект зарегистрировали в пятницу, 31 мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти.