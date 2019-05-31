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Зеленский внес в Верховую Раду законопроект об избирательных правах военных

31 мая, 18:24
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Зеленский внес в Верховую Раду законопроект об избирательных правах военных - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в Закон О выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Зеленский определил документ как неотложный для рассмотрения.

Текст законопроекта и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Законопроект зарегистрировали в пятницу, 31 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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