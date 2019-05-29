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Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Вчера, 14:47
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Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.

Стефанчук добавил, что вместе с законопроектом об импичменте в очередной раз в Верховную Раду направлено напоминание главы государства о том, что в парламенте лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады.

"Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента.

29 мая заместитель руководителя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента.

Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно 111 статье Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Теги:   Руслан Стефанчук Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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