Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента Вчера, 14:47 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.

Стефанчук добавил, что вместе с законопроектом об импичменте в очередной раз в Верховную Раду направлено напоминание главы государства о том, что в парламенте лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на поле Верховной Рады.

"Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным", - добавил представитель президента.

29 мая заместитель руководителя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента.



Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно 111 статье Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.