Зеленский призвал Грецию передать Украине ПВО и защитить черноморскую акваторию 21 августа, 22:47 Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский в Афинах, 21 августа 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 августа, призвал Грецию помочь защитить черноморскую акваторию и поставить Украине системы ПВО.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах глава государства подчеркнул, что Украина делает все, чтобы восстановить безопасность на Черном и Азовском побережье и уже создала альтернативу зерновому коридору.



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«Он [альтернативный коридор] может работать, но, чтобы его работа была стабильной, нам необходимо усиление воздушного щита. Это очень важно для черноморского региона, в частности города Одесса. Это может быть исторический вклад Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно черноморской акватории. И относительно систем ПВО — я предложил варианты, как это можно сделать», — сказал он.



Зеленский также отметил важность того, что греческие компании готовы участвовать в перевозке украинского зерна.

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Грецию в понедельник, 21 августа. Президент примет участие в саммите Украина — Балканы и проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.