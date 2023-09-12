Зеленский собрал военный кабинет, обсудили ответные действия армии РФ на фронте
Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, собрал военный кабинет, на котором провел переговоры по ситуации на фронте.
Об этом президент сообщил в Telegram.
«Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте», — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что во время встречи обсуждались подготовка к возможным действиям врага, возведение укреплений, усиление украинских защитников на соответствующих участках, а также данные разведок о датах и направлениях.
Кроме того обсуждалось продолжение украинского наступления, его направления, прогнозы, обеспечение оружием и боеприпасами, собственное производство и информация разведок.