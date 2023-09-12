Зеленский собрал военный кабинет, обсудили ответные действия армии РФ на фронте

12 сентября, 12:36
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, собрал военный кабинет, на котором провел переговоры по ситуации на фронте.

Об этом президент сообщил в Telegram.

«Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте», — говорится в сообщении.

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Зеленский отметил, что во время встречи обсуждались подготовка к возможным действиям врага, возведение укреплений, усиление украинских защитников на соответствующих участках, а также данные разведок о датах и направлениях.

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Кроме того обсуждалось продолжение украинского наступления, его направления, прогнозы, обеспечение оружием и боеприпасами, собственное производство и информация разведок.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Боевые действия Война России против Украины

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